Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Möbelfabrik in Region Latschin VIDEO

Latschin, 25. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Freitag, dem 25. August beim Besuch in der Latschin Region an der Eröffnung einer Möbelfabrik im Industriegebiet des Bezirks Latschin teilgenommen, Bedingungen kennengelernt, die in einer Reihe von Unternehmen geschaffen wurden.

Der Generaldirektor des Dienstes für Wiederaufbau von Baku, Bunyad Gasimov, informierte das Staatsoberhaupt und die First Lady über die geleisteten Arbeiten.

Man informierte, dass die jährliche Produktionskapazität der Fabrik 3.000 Kubikmeter beträgt. Hier werden Geräte aus europäischen Ländern, der Türkei und China zur Anwendung kommen. Die Fabrik wird insgesamt 100 Menschen beschäftigen.

Präsident Ilham Aliyev setzte dann die Möbelfabrik in Betrieb.

Sie besichtigten auch Gehege für Kleintiere. Man teilte mit, dass die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens die Schlachtung von 17.000 Tieren ermöglicht.