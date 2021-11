Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Straße des Triumphs in Füsuli Region ein VIDEO

Schuscha, 7. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva sind am Sonntag, dem 7. November zu einem Besuch in der Stadt Schuscha eingetroffen.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady weihten zuerst die Automobilstraße “Zafar Yolu” (deutsch: Straße des Triumphs) in der Region Füsuli ein.

Präsident Ilham Aliyev entfernte die weiße Bedeckung von dem Schild “Zafar Yolu”.

Die Straße des Triumphes symbolisiert die Befreiung der alten aserbaidschanischen Stadt Schuscha von der armenischen Besatzung. Die aserbaidschanische Armee wählte gerade diesen Pfad, der durch Täler, Steilhänge führt, um die Stadt Schuscha vom Feind zu befreien.

Um diesen Pfad zu verewigen, wurde er im Auftrag von Präsident Ilham Aliyev “Zäfär Yolu” genannt. Die Automobilstraße mit zwei Fahrspuren ist 101 Kilometer lang und führt zur aserbaidschanischen Kulturhauptstadt Schuscha. Der Grundstein für die Straße des Triumphes wurde von Präsident Ilham Aliyev am 16. November des vergangenen Jahres 2020 gelegt. Die Straße führt durch die Bezirke Füsuli, Chodschawänd, Chodschali und Schuscha verbindet mehr als 20 Siedlungen jener Regionen verbinden.