Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Umspannwerk “Gubadli” ein

Gubadli, 25. Oktober, AZERTAC

Am Montag, dem 25. Oktober weilten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu einem Besuch in dem von der armenischen Besatzung befreiten Rayon Gubadli, berichtete AZERTAC.

Beim Besuch im Bezirk Gubadli weihten der Präsident und die First Lady das neue 110/35/10-Kilovolt-Umspannwerk “Gubadli” der Offenen AG “Aserischig“ ein.

Der Präsident von Aserischig, Baba Rzayev, informierte Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über das Umspannwerk.

Man teilte ihnen mit, dass vor der Okkupation die Industrie und andere Sektoren in der Region Gubadli mit mehr als 38.000 Einwohnern von einer 110-Kilovolt-Unterstation mit einem Gesamtbedarf von 12 MW gespeist wurden. Der Strombedarf im Rayon Gubadli, in dem voraussichtlich die Ansiedlung von mehr als 47.000 Menschen vorgesehen ist, wird unter Berücksichtigung der Entwicklungstrends bis 2040 voraussichtlich 38 MW überschreiten. Daher wurde dieser Faktor beim Bau des neuen Umspannwerkes in der Gubadli Region berücksichtigt.