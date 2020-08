Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen rekonstruiertes Wohnheimgebäude ein

Baku, 26. August, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 26. August ist das neu rekonstruierte siebenstöckige Wohnheimgebäude mit 99 Wohnungen in der Siedlung Buzovna von der Region Khazar in Baku eröffnet worden. Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen ebenfalls an der Eröffnung teil, wie AZERTAC berichtete.