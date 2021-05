Baku, 12. Mai, AZERTAC Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, ihre Töchter Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva weilen zu einem Besuch in der von der armenischen Besatzung befreiten historischen aserbaidschanischen Stadt Schuscha. Am Mittwoch, dem 12. Mai wurde ein neues 110/35/10-kV-Umspannwerk in Schuscha gebaut und in Betreib genommen. Ziel ist es, die Stadt Schuscha und andere befreite Gebiete an das allgemeine Energiesystem Aserbaidschans anzuschließen und jene Regionen mit elektrischem Strom ununterbrochen zu versorgen. Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, ihre Töchter Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva waren ebenfalls bei der Zeremonie zugegen. Zu Zeit werden in den Distrikten Kelbadschar, Füsuli, Jabrayil, Zangilan, Gubadli und Aghdam 9 weitere Umspannwerke und 110-kV Übertragungsleitung gebaut.

AZERTAG.AZ : Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weilen zu Besuch in Schuscha

In Schuscha 110/35/10-kV-Umspannwerk in Betrieb genommen VIDEO

© Jede Verwendung von Materialien muss durch den Hyperlink kenntlich gemacht werden

Wenn Sie einen Fehler im Text finden, markieren Sie ihn durch drücken der Tasten ctrl+enter und senden Sie ihn uns