Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu Besuch in Aghjabadi VIDEO

Aghjabadi, 14. Februar, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva waren am Sonntag, dem 13. Februar in der Aghjabadi Region, nachdem sie am selben Tag ihren Besuch im Rayon Aghdam beendet hatten, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Sie besuchten zuerst das in der Mitte der Stadt Aghjabadi zum Andenken an den großen Leader Heydar Aliyev errichtete Denkmal. Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva ehrten das Andenken von Nationallleader mit großem Respekt und legten einen Blumenstrauß am Denkmal nieder.