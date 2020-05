Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu Besuch in Schamachi Region

Schamachi, 25. Mai, AZERTAC

Der Staatspräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva trafen am Montag, dem 25. Mai in der Region Schamachi ein, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt und First Lady besuchten zuerst das in der Mitte der Stadt Schamachi zum Andenken an den großen Leader Heydar Aliyev errichtete Denkmal und legten einen Blumenstrauß am Denkmal nieder.