Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu Besuch in Schuscha

Schuscha, 10. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Mai haben der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva auch die Stadt Schuscha besucht.

AZERTAC zufolge informierte man den Präsidenten und die First Lady über die Rekonstruktionsarbeiten an einem Verwaltungsgebäude in Schuscha informiert, die kurz vor dem Abschluss stehen.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machten sich mit den Restaurierungsarbeiten vertraut, die von der Heydar Aliyev Stiftung am Süßwasserbad, am Haus von Sadigjan, einem Tarspieler, Komponisten und Künstler, der das aserbaidschanische Musikinstrument Tar verbessert hat, sowie am Mehmandarovs Herrenhaus durchgeführt werden.

An schließend inspizierten der Präsident und die First Lady auch die Restaurierungsarbeiten, die am Schuscha Boutique Hotel und der Schuscha Realschule durchgeführt werden.

Anschließend nahm Präsident Ilham Aliyev an der Eröffnung der Steuerzentrale der Offenen AG “Azerischig” in Schuscha teil.

Dann hielt das Staatsoberhaupt eine Rede.