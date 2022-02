Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu Besuch in der Region Aghdam

Aghdam, 13. Februar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Sonntag, dem 13. Februar die von der armenischen Besatzung befreite Region Aghdam besucht.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady nahmen im Rahmen ihres Besuchs in jener Region an der Eröffnung von 110/35/10-kV-Umspannwerken Aghdam-1 und Aghdam-2 und einer digitalen Steuerzentrale des regionalen Stromverwaltungsnetzes “Qarabağ” der Offenen Aktiengesellschaft “Azərenerji” teil. Dann legte Präsident Ilham Aliyev in Aghdam den Grundstein für Lichtmasten, andere Anlagen, eine Teppichweberei, ein Hotel “Park Forest Otel Ağdam” und einen neuen Wohnkomplex mit 209 Wohnungen.

Anschließend informierten sich der Präsident und die First Lady über den Verlauf der Restaurierungsarbeiten an der Aghdam-Juma-Moschee, die durch die Heydar Aliyev-Stiftung restauriert wird. Präsident Ilham Aliyev hielt eine Rede bei der Veranstaltung.

Das Staatsoberhaupt legte auch den Grundstein für zentrales Rayonkrankenhaus mit 210 Betten. Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva lernten die Bedingungen kennen, die im Stabsquartier der Sondervertretung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan in den befreiten Gebieten der Wirtschaftsregion Karabach geschaffen wurden, besuchten die Gräber und die Residenz der Khans von Karabach.