Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban lernen Fortschritt beim Bau des Mineralwasser-Werks „Istisu“ und des Kur- und Erholungskomplexes „Istisu“ in Kelbadschar Region kennen VIDEO

Kelbadschar, 25. August, AZERTAC

Am Freitag, dem 25. August waren Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu einem Besuch in der Region Kelbadschar.

Sie lernten beim Besuch in jener aserbaidschanischen Region den Fortschritt beim Bau des Mineralwasser-Werks „Istisu“ kennen.

Der Leiter der Abteilung für Angelegenheiten des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ramin Guluzade, informierte das Staatsoberhaupt und die First Lady über die geleisteten Arbeiten.

Das Mineralwasser-Werk Kelbadschar „Istisu“ wurde 1981 gebaut. Ende 1991 stellte die Anlage den Betrieb ein. Das neu neue Werk wird eine Fläche von 7,8 Tausend Quadratmetern betragen. Der Betrieb wird rund 100 Menschen beschäftigen. Im Unternehmen werden Produktionslinien für Glas- und Kunststoffverpackungen betrieben, die von einer deutschen Firma geliefert werden. Die Nennkapazität der Glasabfülllinie beträgt 16.000 Einheiten pro Stunde und die Nennkapazität der Kunststoffabfülllinie beträgt 8.000 Einheiten pro Stunde. Die monatliche Produktionskapazität wird bei knapp 8 Millionen Einheiten liegen.

Anschließend wurden Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über die Arbeiten informiert, die am Kur- und Erholungskomplex „Istisu“ durchgeführt werden.

Man teilte mit, dass dieses Sanatorium, das 1927 seinen Betrieb aufnahm, als zweitgrößter Kurort von alliierter Bedeutung in der ehemaligen Aserbaidschanischen SSR galt. Während der Sowjetzeit hatte dieser Kur- und Erholungskomplex die Möglichkeit, jährlich 50.000 Menschen aufzunehmen. Hier wurden vor allem die Behandlung von Erkrankungen der Verdauungsorgane angewandt.

Die Gesamtfläche des zu restaurierenden Kur- und Erholungskomplexes „Istisu“ wird 32.000 Quadratmeter betragen. Der Komplex wird aus 145 Zimmern und 10 Cottages bestehen.