Präsident Ilham Aliyev und Georgiens Premierminister Irakli Garibashvili besuchen Bürgerservice “ASAN xidmet” in Gabala VIDEO

Gabala, 7. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 7. April haben der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende Premierminister Georgiens, Irakli Garibashvili, das regionale bürgerfreundliche Service “ASAN xidmet” in Gabala besucht.

Ülvi Mehdiyev, Vorsitzender der Staatsagentur für öffentlichen Dienst und soziale Innovationen unter dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan gab Informationen über die Arbeit und Funktion des Zentrums.

Er teilte mit, dass das regionale Zentrum “ASAN xidmet” in Gabala, die die öffentlichen Dienstleistungen bietet, am 10. August 2016 mit Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev eröffnet wurde.

Primärziel ist, die Zufriedenheit der Bürger mit dem öffentlichen Dienst sicherzustellen, staatliche Leistungen einheitlich, koordiniert und zeitnah den Bürgern in hoher Qualität durch Anwendung innovativer Herangehensweise zur Verfügung zu stellen und die öffentlichen Dienstleistungen in den Regionen zu verbessern.

Man teilte mit, dass beim Regionalzentrum “ASAN xidmet” in Gabala im Laufe von sieben Jahren etwa eine Million Bürgeranfragen zu Dienstleistungen eingereicht wurden.

Beim Kennenlernen von Zentrum wurde ein Video über die Aktivitäten von Bürgerservices gezeigt. Man teilte mit, dass derzeit landesweit 24 Zentren “ASAN xidmet” funktionieren.

7 davon funktionieren in Baku, 2 in der zweitgrößten Stadt Ganja, 2 in Sumgait. 13 Zentren sind in den Regionen Sabirabad, Barda, Gabala, Masalli, Guba, Mingachevir, Imishli, Scheki, Schamachi, Kurdamir, Tovuz, Agjabedi und Balakan. Drei weitere Zentren “ASAN xidmət” werden derzeit in den Regionen Lenkoran, Salyan und Nachitschewan gebaut.

Es wurde mitgeteilt, dass die Staatsagentur für öffentlichen Dienst und soziale Innovationen im Rahmen ihrer Aktivitäten Vereinbarungen mit 16 Ländern und 2 internationalen Organisationen unterzeichnet hat. Darüber hinaus sind mehrere Länder an der Anwendung der Praxis des bürgerfreundlichen Service “ASAN xidmət” interessiert.

Am Ende wurde dem georgischen Premierminister ein handgefertigtes Produkt hergestellt von einer „ABAD-Familie“ überreicht.