Präsident Ilham Aliyev und Georgiens Premierminister Irakli Garibashvili treffen sich unter vier Augen in Gabala AKTUALISIERT VIDEO

Gabala, 7. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 7. April haben sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan weilende georgische Premierminister, Irakli Garibashvili, im aserbaidschanischen Rayon Gabala unter vier Augen getroffen.

Präsident Ilham Aliyev begrüßte den georgischen Premierminister.

Anschließend ließen sich Präsident Ilham Aliyev und Premierminister Irakli Garibashvili fotografieren.

Bei dem Treffen wurde hervorgehoben, dass Aserbaidschan und Georgien traditionelle freundschaftliche und brüderliche Beziehungen pflegen.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an seinen Besuch in Georgien im Oktober des vergangenen Jahres und verwies auf die Bedeutung der bei diesem Besuch geführten Gespräche. Der Staatspräsident von Aserbaidschan betonte die Wichtigkeit der Diskussionen, die beim Besuch von Premierminister Georgiens geführt werden. Präsident Ilham Aliyev hob besonders hervor, dass die Abhaltung dieser Treffen in den Regionen eine sehr wichtige Tradition geworden sei.

Im Laufe des Gesprächs verwiesen die Seiten auf die Bedeutung von Energie- und Infrastrukturprojekten, die gemeinsam von Aserbaidschan und Georgien umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die von beiden Ländern gemeinsam durchgeführten Energieprojekte eine wichtige Rolle für die Energiesicherheit Europas spielen und machte darauf aufmerksam, dass die Nachfrage nach diesen Energieressourcen steigt. Die Bedeutung der Umsetzung von Straßeninfrastrukturprojekten wurde ebenfalls betont, und in diesem Zusammenhang wurde die gemeinsame Aktivität in Richtung der Erweiterung des Eisenbahnprojekts Baku-Tiflis-Kars besonders hervorgehoben. Die wichtige Rolle Aserbaidschans und Georgiens im Mittleren Korridor und die Bedeutung gemeinsamer Bemühungen in dieser Hinsicht wurden angesprochen.

Bei dem Treffen wurde betont, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Nachbarländern gestiegen sei und weitere Maßnahmen in dieser Richtung getroffen werden. Man sprach auch die erfolgreiche Tätigkeit des aserbaidschanischen Konzerns SOCAR in Georgien an.

Im Laufe des Gesprächs wurde die Bedeutung des Abkommens über eine strategische Partnerschaft im Bereich der Entwicklung und Übertragung von grüner Energie zwischen Aserbaidschan, Georgien, Rumänien und Ungarn sowie die Bedeutung der Verlegung des Kabels unter dem Schwarzen Meer und dem diesbezügliche Zusammenarbeit Aserbaidschans und Georgiens mit anderen Partnern.

Präsident Ilham Aliyev und Premierminister Irakli Garibashvili erörterten bei dem Treffen die aserbaidschanisch-georgische Zusammenarbeit in humanitären, kulturellen, Bildungs-, Verteidigungsindustrie-, Militär-, Sicherheits-, Landwirtschafts- und anderen Bereichen.

Der Premierminister Georgiens betonte, dass in diesem Jahr in Aserbaidschan der 100. Jahrestag von großem Leader Heydar Aliyev gefeiert wird, und erklärte, dass das georgische Volk mit großem Respekt an ihn erinnert. Der Gast wies darauf hin, dass er ein großer Freund Georgiens und des georgischen Volkes war.