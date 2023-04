Präsident Ilham Aliyev und Georgischer Premierminister Irakli Garibashvili treffen sich zu Vier-Augen-Gespräch in Gabala

Gabala, 7. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 7. April haben sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan weilende Premierminister von Georgien, Irakli Garibashvili, zu einem Vier-Augen-Gespräch in Gabala getroffen.

Präsident Ilham Aliyev begrüßte den georgischen Premierminister.

Präsident Ilham Aliyev und Premierminister Irakli Garibashvili ließen sich fotografieren.