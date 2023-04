Präsident Ilham Aliyev und Präsident Emomali Rahmon treffen sich in erweitertem Format in Duschanbe VIDEO

Duschanbe, 5. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 5. April haben sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident von Tadschikistan, Emomali Rahmon, in Duschanbe in einem erweiterten Format getroffen.

Präsident Emomali Rahmon äußerte sich bei dem Treffen lobend über den aktuellen Staatsbesuch von seinem aserbaidschanischen Amtskollegen in Tadschikistan und wies darauf hin, dass diese Visite gute Gelegenheit bietet, die aktuellen Fragen der tadschikisch-aserbaidschanischen Beziehungen eingehend zu erörtern.

Der Staatspräsident von Tadschikistan sprach die traditionellen Freundschaftsbeziehungen zwischen den tadschikischen und aserbaidschanischen Völkern an und verwies darauf, dass diese Freundschaft lange historische Wurzeln haben. Er zeigte sich im Laufe des Gesprächs darüber zufrieden, dass sich die zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen den beiden befreundeten Ländern in den Bereichen Politik, Handel, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Kultur sowie in humanitärer Sphäre und in vielen anderen Bereichen konsequent weiterentwickelt. Präsident Emomali Rahmon sagte: “Wir legen großen Wert auf einen umfassenden Ausbau der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit Aserbaidschan sowohl auf bilateraler Ebene, als auch im Rahmen internationaler und regionaler Organisationen. Ich bin mir zuversichtlich, dass die Vereinbarungen, die wir heute erzielen werden, die Agenda unserer Beziehungen mit einem qualitativ neuen Inhalt füllen werden“.

Präsident Ilham Aliyev dankte seinem tadschikischen Amtskollegen für die Einladung und Gastfreundschaft und zeigte sich zufrieden mit seinem aktuellen Besuch in Tadschikistan sowie mit der Fortsetzung eines sehr aktiven und freundschaftlichen politischen Dialogs mit seinem tadschikischen Amtskollegen.

Der Staatspräsident von Aserbaidschan sagte: “Die Völker unserer Länder arbeiten seit langem eng zusammen, und es ist sehr erfreulich, dass es uns gelungen war, im Laufe unserer dreißigjährigen zwischenstaatlichen Zusammenarbeit auf soliden und starken Grundlagen sehr gute Beziehungen und enge Freundschaftsbeziehungen aufzubauen. Wir arbeiten sowohl im multilateralen als auch im bilateralen Format eng zusammen. Wir arbeiten immer sehr aufrichtig und als gute Freunde zusammen. Bei meinem aktuellen Staatsbesuch werden natürlich neue Entscheidungen getroffen, viele Dokumente werden unterzeichnet, die zur weiteren Entwicklung unserer Beziehungen beitragen werden. Wir werden die breite Agenda im Bereich Handel und Wirtschaft, sowie sehr große Perspektiven im Transport- und Logistiksektor und im Bereich der Investitionspolitik ausführlich erörtern.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen und Ihrem Brudervolk zu großen Errungenschaften in der sozioökonomischen Entwicklung und einem so schnellen Wachstum der Stadt Duschanbe zu gratulieren. Ich war viele Male in Tadschikistan und hatte die Gelegenheit, diese positiven Dynamiken in der Entwicklung des Landes und natürlich der Hauptstadt mit eigenen Augen zu sehen, und ich möchte Ihnen dazu gratulieren.

Nochmals vielen Dank für die Gastfreundschaft und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit“.