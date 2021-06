Präsident Ilham Aliyev und Präsident Recep Tayyip Erdogan besuchen Brunnen "Khan Qizi Natavan" VIDEO

Schuscha, 15. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik, Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, der Präsident der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdogan, und First Lady Emine Erdogan haben am Dienstag, dem 15. Juni den berühmten Brunnen "Khan Qizi Natavan" in Schuscha b.

Der Präsident der Türkei wurde über die Brunnen "Khan Qizi Natavan" informiert.

Hier sei erwähnt, dass der Brunnen "Khan Qizi Natavan" nach der Befreiung der Stadt Schuscha von der Besatzung im Auftrag des Präsidenten Ilham Aliyev aufgebaut wurde und den Bewohnern und Gästen der Stadt zur Verfügung steht.