Präsident Ilham Aliyev und Präsident Shavkat Mirziyoyev treffen sich in erweitertem Format VIDEO

Baku, 22. August, AZERTAC

Am Dienstag, dem 22. August haben sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Präsident der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in erweitertem Format getroffen, wie AZERTAC berichtete.

In seiner Rede bei dem Treffen sagte Präsident Ilham Aliyev:

- Lieber Shavkat Miromonovich, verehrte Gäste, liebe Freunde, ich freue mich, Sie in Aserbaidschan begrüßen zu dürfen.

Wir haben bereits ausführliche Gespräche über die wichtigen Fragen unserer gemeinsamen Tätigkeit geführt. Heute werden wir unsere Treffen in einem erweiterten Format fortsetzen.

Zunächst möchte ich Shavkat Miromonovich dafür danken, dass er meine Einladung angenommen hat und zu einem Staatsbesuch nach Aserbaidschan gekommen ist. Besonders erfreulich ist für uns, dass dies der erste Staatsbesuch nach Ihrem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Usbekistan ist. Zunächst möchte ich Ihnen noch einmal zu Ihrem Erdrutschsieg gratulieren und Ihnen für Ihren ersten Besuch in unserem Land danken. Wir betrachten dies als Zeichen der Brüderlichkeit und Freundschaft sowie als Ihren Respekt für Aserbaidschan.

Unsere Länder haben eine gemeinsame alte Geschichte, und dieses Fundament Grundlage dient als Grundlage für die Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten. Es ist erfreulich, dass unsere Zusammenarbeit in allen Richtungen sehr effektiv und produktiv ist. Ich denke, dass die zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern in letzter Zeit ihr höchstes Niveau erreicht haben. Ich erinnere mich mit großer Freude an meinen Staatsbesuch in Usbekistan und die mir entgegengebrachte Gastfreundschaft. Ich möchte auch sagen, dass die rasante Entwicklung, Transformation und Reformen, die Umwandlung Ihres Landes in einen starken Industriestaat der zentralasiatischen Region, die ich in Usbekistan miterlebt habe, einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat.

Natürlich wurden in vielen Bereichen bereits solide Grundlagen für die bilaterale Zusammenarbeit geschaffen. Dazu gehören unsere Kontakte, unsere regelmäßigen Treffen in Aserbaidschan, Usbekistan und anderen Orten sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Vertretern staatlicher Stellen. Sie arbeiten auch hart, und ich denke, sie nehmen sich ein gutes Beispiel an den Präsidenten. Sie wissen auch, dass wir, wie bereits besprochen, den Fortschritt der Umsetzung aller Entscheidungen überwachen werden und dies erfolgreich tun. In unserer erweiterten Sitzung werden wir den Mitgliedern unserer Delegationen das Wort erteilen, die uns über die Arbeit in den Bereichen Energie, Verkehr und wirtschaftliche Interaktion insgesamt nach der Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission im letzten Monat berichten werden.

Also, lieber Shavkat Miromonovich, herzlich willkommen!

x x x

Präsident Shavkat Mirziyoyev sagte bei dem Treffen:

- Danke, lieber Ilham Heydar oglu. Ich möchte Ihnen noch einmal aufrichtig für die Einladung danken, für den herzlichen und brüderlichen Empfang, den alle Mitglieder unserer Delegation von dem Moment an genossen haben, als wir aserbaidschanischen Boden betraten.

Natürlich haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, dass mein Besuch in Aserbaidschan nach meiner Wiederwahl zum Präsidenten Usbekistans kein Zufall war. Denn in den letzten drei bis vier Jahren haben wir unsere Beziehungen gemeinsam auf ein ganz anderes Niveau gehoben, auch auf internationaler Ebene. Dies wird überall allgemein akzeptiert. Meiner Meinung nach trägt dieser Vektor einer tiefen strategischen Partnerschaft mit Aserbaidschan echte Früchte. Das sehen sowohl die Menschen in Aserbaidschan als auch in Usbekistan.

Wie ich bereits sagte, war 2023 ein bemerkenswertes Jahr. Denn der 100. Geburtstag von Heydar Aliyev, dem großen Leader, dem Leader Aserbaidschans, dem großen Sohn des aserbaidschanischen Volkes, wurde in Usbekistan auf einem sehr hohen Niveau gefeiert. Natürlich wird das Andenken an Heydar Alirza oglu in Usbekistan mit größtem Respekt geehrt. Tatsächlich denke ich, dass die Menschen in Usbekistan die geleistete Arbeit auf eine ganz andere Art und Weise schätzen. Die ältere Generation, die Menschen, die ihn sahen, trafen und mit ihm zusammenarbeiteten, haben den jungen Menschen Usbekistans auch vermittelt, dass Heydar Alirza oglu lange Zeit daran gearbeitet hat, dass Aserbaidschan und Usbekistan die in diesen schwierigen Momenten des Lebens gesetzten Ziele erreichen, damit die Führung Aserbaidschans und Usbekistans einander versteht und viel erreicht.

x x x

Bei dem Treffen präsentierten die Außenminister, der Vorsitzende der gemeinsamen zwischenstaatlichen Kommission für die Zusammenarbeit zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Usbekistan sowie die Minister für Energie, Verkehr und Landwirtschaft Berichte über die in ihren jeweiligen Bereichen erzielten Fortschritte.

Die Staatsoberhäupter gaben zusätzliche Aufgaben.

Bei dem Treffen wurden auch Fragen der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Usbekistan in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Handel, Industrie, Automobilproduktion, Metallurgie, Pharmazie, Transport und anderen Bereichen erörtert. Die Seiten äußerten sich besonders zufrieden über die Zunahme der Direktflüge zwischen Aserbaidschan und Usbekistan. Zudem wurde betont, dass jede Woche 15 Flüge durchgeführt werden.

Auch Fragen einer engen Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen wurden diskutiert. Die Seiten hoben hervor, dass die Entscheidung, den Vorsitz der Bewegung der Blockfreien Staaten an Usbekistan zu übertragen, in Baku getroffen wurde.