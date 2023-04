Präsident Ilham Aliyev und Premierminister Irakli Garibashvili besuchen Food City Gabala VIDEO

Gabala, 7. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 7. April haben der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan weilende Premierminister von Georgien, Irakli Garibashvili, die Food City Gabala besucht.

Der Generaldirektor von Gabala Food City, Fuad Babayev, informierte den Präsidenten von Aserbaidschan und den Premierminister von Georgien über den Komplex.

Er teilte mit, dass die Konservenfabrik in der Nähe der Food City Gabala, die in einer Fläche von 16 Hektar gebaut wurde, mit fortschrittlichen europäischen Technologien ausgestattet ist. Die Anlage umfasst Produktionsbereiche für Fruchtsäfte, Limonaden, kohlensäurehaltige und kohlensäurefreie Getränke, kalten Tee und Konzentrate. In 13 Produktionslinien werden hier 130 Produkte in 6 Verpackungsarten produziert. Das Unternehmen hat eine Produktionskapazität von 360.000 Tonnen Fertigprodukten pro Jahr.

Man teilte auch mit, dass in der Produktionslinie für Fruchtgetränke und kalten Tee, Saft und Nektar in Kunststoffverpackungen 20.000 Liter Fruchtsaft und Konzentrat pro Stunde hergestellt werden. In anderer ProduktionslLinie werden pro Stunde 35.000 Liter fertige Limonade und andere kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, kohlensäurehaltiges und stilles Wasser produziert.