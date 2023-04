Präsident Ilham Aliyev und Vorsitzende und Mitglieder des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina treffen sich in erweitertem Format  AKTUALISIERT VIDEO

Sarajevo, 13. April, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 13. April hat in der Stadt Sarajevo ein Treffen des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, mit der Vorsitzenden des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina, Frau Željka Cvijanović, und den Mitgliedern des Präsidiums Željko Komšić und Denis Bećirović in einem erweiterten Format stattgefunden, wie AZERTAC berichtete.

Bei dem Treffen würdigten Željka Cvijanović, Željko Komšić und Denis Bećirović, die sagten, dass Aserbaidschan ein Freund von Bosnien und Herzegowina sei, die anhaltende freundliche Haltung des Präsidenten von Aserbaidschan gegenüber Bosnien und Herzegowina. Sie schätzten die materielle und humanitäre Unterstützung Aserbaidschans bei der Beseitigung der Folgen der Überschwemmungen in Bosnien und Herzegowina im Jahr 2014 und der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie hoch ein und sprachen die Umsetzung einer Reihe von humanitären Infrastrukturprojekten durch Aserbaidschan in Bosnien und Herzegowina, einschließlich solcher für Sehbehinderte und ältere Menschen.

Željka Cvijanović, Željko Komšić und Denis Bećirović äußerten sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten eine neue Seite in der Entwicklung der Partnerschaft zwischen den beiden Ländern aufschlagen und einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen leisten würde. Im Laufe des Gesprächs wurde hervorgehoben, dass man im Rahmen des Besuchs ein ausführlicher Meinungsaustausch zu Fragen der bilateralen Tagesordnung sowie zu internationalen Angelegenheiten führen wird.

Zudem wurde hervorgehoben, dass die politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Bosnien und Herzegowina auf einem hohen Niveau seien und die beiden Länder die territoriale Integrität und Souveränität des jeweils anderen unterstützten. Die Seiten stellten auch fest, dass die Eröffnung der Botschaft Aserbaidschans in Bosnien und Herzegowina eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Beziehungen spielt. Es wurde auch erwähnt, dass Bosnien und Herzegowina beabsichtige, bald eine Botschaft in Aserbaidschan zu eröffnen. Die Seiten betonten, dass Bosnien und Herzegowina die Visaregelung für Bürger Aserbaidschans abgeschafft habe und Aserbaidschan auch entsprechende Schritte in dieser Richtung unternehmen werde.

Die Vorsitzende und Mitglieder des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina machten darauf aufmerksam, dass das Massaker, das die armenischen Streitkräfte in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1992 in der aserbaidschanischen Stadt Chodschali verübten, niemals zu vergessen, und stellten fest, dass es ähnliche Ereignisse in der Geschichte von Bosnien und Herzegowina und in der Geschichte von Aserbaidschan gegeben habe.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an die Unterzeichnung des Abkommens über die Partnerschaft zwischen Baku und Sarajevo im Jahr 1972 und sagte, dass sich die Beziehungen zwischen diesen Städten auf der Grundlage der Brüderlichkeit entwickeln.

Das Staatsoberhaupt sagte, dass die zwischen Aserbaidschan und Bosnien und Herzegowina zu unterzeichnende Gemeinsame Erklärung über strategische Partnerschaft in den bilateralen Beziehungen eine neue Etappe leiten werde.

Präsident Ilham Aliyev verwies darauf, dass die politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern immer auf einem sehr guten Niveau seien, und fügte hinzu, dass die Länder sich gegenseitig unterstützten. Er hob hervor, dass die Unterstützung von Bosnien und Herzegowina für die territoriale Integrität und Souveränität Aserbaidschans auch während der Besatzung aserbaidschanischer Gebiete hoch eingeschätzt wird. Unter Hinweis darauf, dass Aserbaidschan immer die territoriale Integrität und Souveränität von Bosnien und Herzegowina unterstützt habe. Präsident Ilham Aliyev würdigte die politische Unterstützung, die Bosnien und Herzegowina während des 44-tägigen Krieges Aserbaidschan gewährt hatte.

Der Staatspräsident von Aserbaidschan sagte, es gebe große Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Bosnien und Herzegowina in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Landwirtschaft, Energie, Investitionen, Verkehr, Tourismus, Kultur, Wissenschaft, Bildung und auf anderen Gebieten.

Im Einklang mit der zwischen den beiden Ländern unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung zu strategischer Partnerschaft wurde beschlossen, eine zwischenstaatliche gemeinsame Kommission und Arbeitsgruppen für die Entwicklung gemeinsamer Kooperationsprojekte in relevanten Bereichen zu bilden.

Aserbaidschan habe Investitionsprojekte in vielen Ländern der Welt initiiert und sich daher auch an verschiedenen Investitionsprojekten in Bosnien und Herzegowina beteiligen könne, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Die Seiten betonten, dass Erdgas aus Aserbaidschan in die Balkanregion und in die Nachbarländer von Bosnien und Herzegowina exportiert werde, und wiesen auf die Möglichkeit einer zukünftigen Zusammenarbeit im Energiesektor hin.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt sagte, dass sowohl Aserbaidschan als auch Bosnien und Herzegowina multikonfessionelle Länder seien. Es wäre auch eine positive Entwicklung, wenn die Seiten diesbezüglich Erfahrungen austauschen könnten. Die Seiten betonten auch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Institutionen und wissenschaftlichen Forschungszentren der beiden Länder.

Unter Hinweis darauf, dass Aserbaidschan und Bosnien und Herzegowina durch Minen verseuchte Länder seien, betonten die Seiten die Bedeutung einer Zusammenarbeit und eines Erfahrungsaustauschs in diesem Bereich.