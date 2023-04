Präsident Ilham Aliyev und seine Ehefrau Mehriban Aliyeva gratulieren türkischen Athleten, die bei EM in Jerewan Medaillen gewonnen haben

Baku, 17. April, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva schickten eine Glückwunschbotschaft an die türkischen Athleten Cansu Bektas und Gamze Altun, die jeweils die Gold- und Silbermedaillen bei der Europameisterschaft im Gewichtheben in Jerewan gewonnen haben.

„Wir gratulieren Ihnen herzlich zum Gewinn der Gold- und Silbermedaillen bei der Europameisterschaft im Gewichtheben in Jerewan.

Wir drücken Ihnen unseren besonderen Dank aus, dass Sie Aserbaidschan Ihre Siege gewidmet haben. Dies beweist einmal mehr, dass die Türkei uns immer repräsentiert und unsere gerechte Stellung überall unterstützt, wo Aserbaidschan nicht präsent ist. Dies ist eine weitere Manifestation der unzerstörbaren Bruderschaft zwischen Aserbaidschan und der Türkei.

Wir sind stolz auf Sie und wünschen Ihnen weitere Siege“, hieß es in der Glückwunschbotschaft.