Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Erlass über Bau zentralen Rayonkrankenhauses in Schuscha

Baku, 7. November, AZERTAC

Am Sonntag, dem 7. November unterzeichnete Präsident Ilham Aliyev einen Erlass über "Maßnahmen für die Planung und den Bau des zentralen Krankenhauses” im Rayon Schuscha.

Per Dekret wurden dem Gesundheitsministerium der Republik Aserbaidschan in der Anfangsphase 500.000 Manat für die Planung und den Bau eines zentralen Rayonkrankenhauses in der Region Schuscha mit 90 Betten bereitgestellt.