Präsident Ilham Aliyev weiht Anlage zur Herstellung von Spritzen "Diamed Co" im Industriepark Pirallahi ein VIDEO

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 16. Mai hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an der Eröffnungszeremonie der Anlage zur Herstellung von Spritzen "Diamed Co" im Industriepark Pirallahi teilgenommen.

Nachdem das Staatsoberhaupt das Werk in Betrieb genommen hatte, verfolgte er den Produktionsprozess, wie AZERTAC mitteilte.

Dann traf sich Präsident Ilham Aliyev mit der Belegschaft der Fabrik und ließ sich mit ihnen fotografieren.