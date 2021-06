Präsident Ilham Aliyev weiht Hotel “Courtyard by Marriott Baku“ in Baku ein VIDEO

Baku, 29. Juni, AZERTAC

Am Dienstag, dem 29. Juni ist ein weiteres Fünf-Sterne-Hotel “Courtyard by Marriott Baku“ in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku eingeweiht worden.

An der Eröffnung nahmen ebenfalls Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva teil, wie AZERTAC berichtete.

Das Hotel “Courtyard by Marriott Baku“ verfügt über 365 Zimmer.