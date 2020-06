Präsident Ilham Aliyev weiht Museum für Staatssymbole in Mingachevir ein VIDEO

Mingachevir, 25. Juni, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 25. Juni hat Präsident Ilham Aliyev beim Besuch in der Stadt Mingachevir an der Eröffnung des Museums für Staatssymbole teilgenommen.

Das Staatsoberhaupt informierte sich über im Museum ausgestellte Exponate, wie AZERTAC berichtete.