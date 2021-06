Präsident Ilham Aliyev weiht neues Umspannwerk in Füsuli Region ein

Füsuli, 14. Juni, AZERTAC

Am Montag, dem 14. Juni ist in der Region Füsuli mit Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva ein neues 110/35/10 -kV-Umspannwerk “Füsuli“ in Betrieb genommen worden, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Man informiert das Staatsoberhaupt über geleistete Arbeiten.