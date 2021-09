Präsident Ilham Aliyev weiht neugebautes Umspannwerk “Buzovna-1” ein VIDEO

Baku, 15. September, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 15. September ist die neugebaute 110/35/10 -kV-Unterstation “Buzovna-1” im Khazar Rayon von Baku in Betrieb genommen worden.

Präsident Ilham Aliyev nahm an der Eröffnung des Umspannwerkes teil, teilte die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Der Präsident der Offenen Aktiengesellschaft "Azərişıq”, Vügar Ahmadov, gab dem Staatschef ausführliche Information über geleistete Arbeiten.

Anschließend setzte Präsident Ilham Aliyev das Umspannwerk in Betreib.

Das Staatsoberhaupt wurde auch über die Arbeit der Offenen Aktiengesellschaft "Azərişıq”, die nach einem Konzepts “Smart Network” in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten informiert.

Das Staatsoberhaupt gab seine Anweisungen.

Ziel des Baus, der Rekonstruktion und Inbetriebnahme von neuen Kraftwerken und Unterstationen in den Siedlungen von Baku, den Regionen, und Dörfern des Landes sowie in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten ist es, den Bedarf an elektrischem Strom zu decken und die Bevölkerung mit elektrischer Energie ununterbrochen zu versorgen.