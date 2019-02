Präsident Ilham Aliyev zeichnet Brüder Sabir und Umid Schirinov mit Medaille "Für Bravour" aus VIDEO

Baku, 1. Februar, AZERTAC

Nachdem eine republikanische Versammlung gewidmet dem Tag der aserbaidschanischen Jugend am Freitag, dem 1. Februar im Bakuer Kongresszentrum zu Ende gegangen war, kamen der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva mit den Brüdern Sabir und Umid Schirinov, die in der Ukraine leben, zusammen.

Das Staatsoberhaupt verlieh ihnen die Medaille "Für Bravour" für ihre bravourösen Leistungen, die sie bei der Rettung gefährdeter Menschen vollbracht hatten.