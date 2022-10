Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Kasachstan eingetroffen VIDEO

Astana, 12. Oktober, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 12. Oktober ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, zu einem Arbeitsbesuch in der Republik Kasachstan eingetroffen, um an der Plenarsitzung des 6. Gipfeltreffens der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) und am Treffen der GUS-Staatsoberhäupter teilzunehmen.

Auf dem internationalen Flughafen Nursultan Nasarbajew in Astana, wo die Staatsflaggen beider Länder wehten, wurde Präsident Ilham Aliyev von dem Premierminister von Kasachstan, Alikhan Smailov, und anderen Beamten begrüßt.