Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Sankt-Petersburg VIDEO

Sankt-Petersburg, 26. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist auf Einladung des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin am Montag, dem 26. Dezember zu einem Arbeitsbesuch in der russischen Stadt Sankt-Petersburg eingetroffen, um an einer Sitzung der GUS-Staatsoberhäupter in Sankt-Petersburg teilzunehmen, wie AZERTAC berichtete.

Im Flughafen Pulkovo-2 in St. Petersburg wurde das Staatsoberhaupt von Bürgermeister der Stadt Sankt-Petersburg, Alexander Beglow, dem Gouverneur der Oblast Leningrad, Alexander Drosdenko, und anderen Beamten begrüßt.