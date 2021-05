Präsident Ilham Aliyev zu Besuch im Rayon Gabala VIDEO

Gabala, 15. Mai, AZERTAC

Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva sind am Samstag, dem 15. Mai zu einem Besuch im Rayon Gabala eingetroffen, wie AZERTAC mitteilte.

Das Staatsoberhaupt, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Töchter Leyla Aliyeva besuchten zunächst das in der Mitte der Stadt Gabala zum Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev errichtete Denkmal und legten am Denkmal einen Blumenstrauß nieder.