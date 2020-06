Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Aghjabadi eingetroffen VIDEO

Aghjabadi, 3. Juni, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev war am Mittwoch, dem 3. Juni in der Region Aghjabadi eingetroffen, nachdem er am selben Tag seinen Besuch in den Rayons Terter und Agdam beendet hatte, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt besuchte zuerst das in der Mitte der Stadt Aghjabadi zum Andenken an den großen Leader Heydar Aliyev errichtete Denkmal und legte einen Blumenstrauß am Denkmal nieder.