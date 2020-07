Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Balakan eingetroffen

Balakan, 29. Juli, AZERTAC

Nachdem Präsident Ilham Aliyev seinen Besuch in der Ismayilli Region beendet hatte, kam der Staatschef zu einem Besuch in der Region Balakan an, berichtet AZERTAC.

Der Präsident besuchte zunächst das in der Stadtmitte zum Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev errichtete Denkmal und legte einen Blumenstrauß am Denkmal nieder.