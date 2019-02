Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Sumgayit VIDEO

Sumgayit, 18. Februar, AZERTAC

Am Montag, dem 18. Februar hat Präsident Ilham Aliyev im Rahmen seines Besuchs in der Stadt Sumgayit das in der Mitte der Stadt Sumgayit zum Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev errichtete Denkmal besucht.

Chef der Exekutive der Stadt Sumgayit, Zakir Farajov, informierte Präsident Ilham Aliyev über die Arbeiten, die in der Stadt Sumgayit durchgeführt werden.

Präsident Ilham Aliyev gab entsprechende Aufträge.