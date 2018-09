Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Tadschikistan eingetroffen VIDEO

Duschanbe, 27. September, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev ist am Donnerstag, dem 27. September zu einem Besuch in Duschanbe eingetroffen, um an der Sitzung des Staatschefsrates der GUS-Staaten teilzunehmen, wie ein AZERTAC-Korrespondent mitteilt.

Im internationalen Flughafen von Duschanbe wurde der aserbaidschanische Staatschef vom stellvertretenden Premierminister von Tadschikistan Asim Ibrochim und anderen Beamten begrüßt.