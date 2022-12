Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Turkmenistan eingetroffen VIDEO

Turkmenbaschy,14. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 14. Dezember ist der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev zu einem Besuch in der Stadt Turkmenbaschy eingetroffen, um am ersten trilateralen Gipfeltreffen der Präsidenten von Aserbaidschan, Türkiye und Turkmenistan teilzunehmen.

AZERTAC zufolge wurde am internationalen Flughafen der Stadt Turkmenbaschy zu Ehren des aserbaidschanischen Staatschefs Ehrengarde gehalten.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva wurden im Flughafen vom stellvertretenden Premierminister, Außenminister von Turkmenistan, Rashid Meredov, und anderen Beamten begrüßt.