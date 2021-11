Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in der Türkei eingetroffen

Istanbul, 11. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev ist am Donnerstag, dem 11. November zu einem Besuch in der Türkei eingetroffen, um am VIII. Gipfeltreffen des Kooperationsrates der türkischsprachigen Staaten teilzunehmen.

Zu Ehren des aserbaidschanischen Staatsoberhauptes wurde auf dem Atatürk-Flughafen Ehrengarde gehalten, teilte AZERTAC mit.