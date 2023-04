Präsident: Lieferung von zweitem Elektroauto “Togg“ aus türkischer Produktion nach Aserbaidschan ist Manifestation unserer Freundschaft und Brüderlichkeit

Baku, 4. April, AZERTAC

Die Lieferung des zweiten Elektroautos “Togg“ aus türkischer Produktion ist der Ausdruck unserer Freundschaft und Brüderlichkeit.

AZERTAC zufolge sagte dies der Staatspräsident von Aserbaidschan, als er den Minister für Industrie und Technologie der Republik Türkei, Mustafa Varank, zum Gespräch empfing.

Präsident Ilham Aliyev machte im Laufe des Gesprächs darauf aufmerksam, dass in den letzten Jahren im Bruderland Hightech-Produkte sowohl in den Bereichen der Verteidigungsindustrie als auch in der zivilen Industrie hergestellt wurden, und wies darauf hin, dass auch der Produktionsstart von “Togg“ ein gutes Beispiel dafür sei.

Zu diesen Fortschritten gratulierte das Staatsoberhaupt dem Präsidenten der Türkei und dem Bruderland-und Volk.