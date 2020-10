Präsident Wladimir Putin: Diese Gebiete sind alte aserbaidschanische Böden und Aserbaidschan behält sich alle Rechte vor, diese Gebiete zurückzugewinnen

Moskau, 29. Oktober, AZERTAC

Berg-Karabach selbst und sieben umliegende Rayons Aserbaidschans sind liegen unter armenischer Kontrolle. Diese Gebiete sind alte aserbaidschanische Böden.

Laut AZERTAC sagte dies der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede in einer Sitzung des Investitionsforums "VTB Kapitala" "Rossiya zovyot!".

"Ein Interessenausgleich sollte gefunden werden, der beide Seiten- das aserbaidschanische Volk, das wir immer respektieren, und das armenische Volk und den armenischen Staat zufriedenstellen muss, damit Sicherheit von Menschen dort gewährleistet werden können. Alle Infrastrukturen, die Grundlagen für eine effektive Entwicklung bilden, sollten dort wiederhergestellt und entwickelt werden. In diesem Fall würden die meisten Teilnehmer unserer heutigen Diskussion die Möglichkeit haben, sich an der Entwicklung dieser Gebiete zu beteiligen und dort zu investieren. Die Menschen in beiden Ländern sind sehr talentiert und sehr fähig. Dieser Konflikt, der seit fast 30 Jahren andauert, ermöglicht keine effektive Entwicklung beider Seiten, fügt er hinzu.

Er sagte: "In der ersten Phase sollten die Kämpfe gestoppt werden. Man muss dem Tod der Menschen ein Ende setzen und schnell wieder an den Verhandlungstisch kommen.

Es ist wichtig, auf der Grundlage von Vorschlägen der Minsk Gruppe und ihrer Co-Vorsitzenden - Russland, die Vereinigten Staaten und Frankreich- einen Interessenausgleich unter Beteiligung anderer Mitglieder der Minsk Gruppe - es gibt dort viele Länder, die Türkei, einige europäische Länder –zu finden".