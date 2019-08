Präsident Wladimir Putin gratuliert Erster Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva zu ihrem Geburtstag

Baku, 7. März, AZERTAC

Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, sandte der Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, ein Glückwunschschreiben anlässlich ihres Geburtstags, gibt die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Im Brief wird darauf hingewiesen, dass Frau Mehriban Aliyeva durch ihre langjährige Tätigkeit in hohen Staatsposten bei ihren Landsleuten in hohem Ansehen steht und internationale Anerkennung findet.

Im Glückwunschschreiben heißt es: “Wir kennen Sie als große Freundin Russlands und als vehemente Befürworterin der Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen unseren Ländern. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Beziehungen im Interesse der russischen und aserbaidschanischen Völker und im Einklang mit Interessen der Festigung regionaler Stabilität und Sicherheit weiterentwickeln werden.“

An dieser Stelle sei erwähnt, dass ebenfalls der russische Premierminister Dmitri Medwedew ein Glückwunschschreiben an die Erste Vizepräsidentin von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva gesandt hat.