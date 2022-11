Präsident Wladimir Putin telefoniert mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag, dem 22. November mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev telefoniert.

Das geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten hervor.

Im Laufe des Telefongesprächs prüften die Seiten die Fragen der praktischen Umsetzung der am 31. Oktober 2022 im russischen Sotschi zwischen den Staatschefs Russlands, Aserbaidschans und dem Regierungschef von Armenien erzielten Vereinbarungen sowie die früheren gemeinsamen Erklärungen der drei Länder auf höchster Ebene. Sie betonten die Bedeutung der Fortsetzung der Arbeit in einem trilateralen Format zur Gewährleistung der Sicherheit an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien und zur Wiederherstellung der Verkehrsverbindungen im Südkaukasus.

Sie erörterten auch die Aussichten für die Entwicklung der Zusammenarbeit im Energiebereich.