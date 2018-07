Präsident der OSZE-PV ist mit hohem Niveau der Zusammenarbeit mit offiziellem Baku zufrieden

Berlin, 7. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), George Tsereteli, hat in seiner Rede auf der Sitzung des Ständigen Ausschusses im Rahmen der 27. Jahrestagung der Organisation in Berlin seine Reise in Aserbaidschan angesprochen, wie das AZERTAC-Korrespondenzbüro Berlin mitteilt. George Tsereteli erinnerte daran, dass er im März des laufenden Jahres zu einem Besuch in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gewesen war, um an der Konferenz der Gruppe für die Seidenstraße teilzunehmen.

George Tsereteli teilte auch seine Eindrücke von seinem Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatschef und drückte seine Zufriedenheit mit dem hohen Niveau der Zusammenarbeit zwischen der OSZE-PA und der aserbaidschanischen Regierung aus und hob hervor, dass es ein gegenseitiges Verständnis zwischen den Seiten gebe.