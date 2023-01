Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate zu Besuch in Aserbaidschan eingeladen

Baku, 15. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ist zu einem Besuch in Aserbaidschan eingeladen worden.

AZERTAC zufolge hat Präsident Ilham Aliyev bei seinem Treffen mit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan am Sonntag in Abu Dhabi ihn zu einem Besuch in Aserbaidschan eingeladen.

Die Einladung wurde gerne angenommen.

Bei dem Treffen wurde betont, dass Aserbaidschan und die Vereinigten Arabischen Emirate in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sicherheit und anderen Bereichen eng zusammenarbeiten. Die Bedeutung der Ausweitung dieser Beziehungen wurde hervorgehoben.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate unter der Führung von Präsident Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan wichtige Erfolge und bedeutende technologische Fortschritte erzielt haben, und übermittelte zu diesem Anlass seine Glückwünsche.

Präsident Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan gratulierte Aserbaidschan seinerseits zu den Erfolgen und Siegen, die unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev erzielt wurden.