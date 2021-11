Präsident des Europäischen Rates Charles Michel telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel hat mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev telefoniert.

Das geht aus einem Bericht des Pressedienstes des Präsidenten hervor.

Beim Telefonat äußerte sich Präsident Charles Michel besorgt um die Spannung an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze.

Was die Besorgnis von Charles Michel über die Grenzzwischenfälle an der armenisch-aserbaidschanischen Grenzen anbelangt, machte Präsident Ilham Aliyev darauf aufmerksam, dass die armenische Seite mehrmals militärische Provokationen in Richtung Schuscha, Latschin und Kelbadschar begangen hat, und der letzte Großangriff der Armenier heute durchgeführt wurde. Es gibt Verletzte auf der aserbaidschanischen Seite, sagte der Staatschef. Gegenmaßnahmen wurden ergriffen, um Armeniens Provokationen zu verhindern, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die volle Verantwortung für die Erzeugung von Spannungen und Provokationen an der Grenze auf der militärisch-politischen Führung in Armenien liegt.

Die Seiten tauschten sich auch über die Perspektiven der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union aus.