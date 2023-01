Präsident des Weltbunds der Kochverbände besucht Schuscha

Baku, 18. Januar, AZERTAC

Der Präsident der World Association of Chefs Societies (WACS-deutsch: Weltbund der Kochverbände), Thomas Gugler, weilt zu einem Besuch in Aserbaidschan. Er nimmt an der Konferenz zur Förderung der nationalen Küche teil. Thomas Gugler teilte mit, dass er im Rahmen seines Besuchs auch die Kulturhauptstadt Aserbaidschans Schuscha besuchen wird.

Der WACS-Präsident sagte, dass er während seines Aufenthalts in Schuscha die Karabach-Küche sowie historische Stätten und die wunderschöne Natur von Schuscha kennenlernen werde.

Thomas Gugler begrüßte die Zusammenarbeit zwischen WACS und der Aserbaidschanischen Staatlichen Tourismusagentur und wünschte den aserbaidschanischen Köchen viel Erfolg bei ihrer beruflichen Tätigkeit.