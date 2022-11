Präsident von Aserbaidschan: Aserbaidschan unterhält sehr gute Kontakte zu Italien

Baku, 26. November, AZERTAC

Aserbaidschan unterhält sehr gute Kontakte zu Italien.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der an der ADA-Universität abgehaltenen internationalen Konferenz zum Thema “Geopolitik, Sicherheit und Wirtschaft entlang des mittleren Korridors” in Baku, berichtete AZERTAC.

Das Staatsoberhaupt bezeichnete die bilateralen Beziehungen Aserbaidschans zu Italien als sehr gut Beziehungen und sagte: “Wir werden alles unser Bestes tun, um mit der neuen italienischen Regierung in dieser strategischen Richtung zusammenzuarbeiten.”