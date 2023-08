Präsident von Aserbaidschan: Besatzung von Latschin war eine große Tragödie

Baku, 26. August, AZERTAC

„Die Besatzung von Latschin war eine große Tragödie sowohl für die Bevölkerung von Latschin als auch für das gesamte aserbaidschanische Volk“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei den Feierlichkeiten zum „Tag der Stadt Latschin“.

„Die Okkupation jedes Dorfs und jeder Stadt war eine große Tragödie, aber die Besatzung von Latschin war aus strategischer Sicht eine große Prüfung, eine große Katastrophe, weil eine geografische Verbindung zwischen Armenien und der ehemaligen Autonomen Provinz Berg-Karabach geschaffen wurde. Unsere späteren Verluste waren genau durch den Verlust von Schusha und Latschin bedingt. Der Monat Mai war mit diesen beiden tragischen Tagen in der Geschichte des unabhängigen Aserbaidschan verbunden. Der Mai war ein tragischer Monat in unserem unabhängigen Leben – Schuscha wurde am 8. Mai und Latschin am 18. Mai besetzt. Diese Okkupation hat uns alle tief erschüttert. Diese Besatzung markierte den Beginn der Okkupation anderer Gebiete, denn kurz nach der Besatzung von Schuscha wurde Latschin eingenommen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.