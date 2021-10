Präsident von Aserbaidschan: Es lohnt sich nicht, über den Status von einer nicht existierenden “Institution“ zu sprechen

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Ich muss ehrlich sagen, dass die armenische Seite in letzter Zeit keine Erklärung zum Status jenes Gebiets abgeben hat. Leider werden diese Meinungen von einigen anderen Ländern und ihren hochrangigen Vertretern geäußert. Was unsere Position betrifft, habe ich sie oft gesagt. Aserbaidschans Position war während des 30-jährigen Verhandlungsprozesses sehr konstruktiv. Wir sagten, dass die Ko-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe das sehr gut wissen und wir bereit sind, den in Aserbaidschan lebenden Armeniern ein gewisses Maß an Selbstverwaltung zu gewähren. Diese Position wurde jedoch von armenischer Seite immer abgelehnt, und sie forderten immer die Unabhängigkeit für das Gebiet, das sie "Berg-Karabach" nannten. Aber heute, nach dem Ende des Krieges und der Lösung des Konflikts, ist dies nicht nur meine Position, es ist die Position des größten Teils der Welt, der internationalen Gemeinschaft, dass es sich nicht lohnt, über den Status von einer nicht existierenden “Institution“ zu sprechen.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur EFE, berichtete AZERTAC.

Berg-Karabach existiert nicht mehr. Auf unserem Territorium gibt es keine solche Verwaltungseinheit. Am 7. Juli dieses Jahres habe ich ein Dekret über die neue Konfiguration der Wirtschaftszonen Aserbaidschans unterzeichnet. Wir haben zwei Wirtschaftszonen geschaffen - die Wirtschaftszonen Karabach und Ost-Zangazur/ Sangesur, die das gesamte Gebiet umfassen, fügte der Staatschef hinzu.

“Heute sind etwa 25.000 ethnische Armenier, die im Zuständigkeitsbereich der russischen Friedenstruppen – Karabach – leben, unsere Bürger. Sie haben die gleichen Rechte, Privilegien und Pflichten wie jeder andere aserbaidschanische Staatsbürger anderer religiöser oder ethnischer Herkunft. Kurz gesagt, es ist unmöglich, auf das Thema Status zurückzukommen, es gibt keinen Status, und jeder sollte dieses Thema vergessen“, so Präsident Ilham Aliyev.