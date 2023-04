Präsident von Aserbaidschan: Heute haben wir konkrete Fragen künftiger Zusammenarbeit erörtert

Baku, 5. April, AZERTAC

„Der Staatspräsident von Tadschikistan hat fast alle Themen der Gespräche angesprochen. Ich denke, wir haben sehr produktive Gespräche geführt. Sowohl in einem Vier-Augen-Gesprächals als auch bei dem Treffen in einem erweiterten Format unter Beteiligung von Delegationen haben wir konkrete Fragen der zukünftigen Zusammenarbeit erörtert“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten von Tadschikistan, Emomali Rahmon in Duschanbe.

„In allen Bereichen, die Emomali Scharifowitsch erwähnt hat, haben wir eine klare Vorstellung davon, wie wir vorankommen. Im Transport- und Logistiksektor wurden spezifische Anweisungen erteilt, ebenso in Fragen der industriellen Zusammenarbeit und Investitionsprojekte“, so Präsident Ilham Aliyev.