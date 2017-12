Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev empfängt ISESCO-Generaldirektor VIDEO

Baku, 21. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 21. Dezember hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev den Generaldirektor der Islamischen Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ISESCO), Abdulaziz Othman Al-Twaijri, zum Gespräch empfangen, gibt AZERTAC bekannt.

ISESCO-Generaldirektor Abdulaziz Othman Al-Twaijri unterstrich die Wichtigkeit der in Baku stattfindenden internationalen Konferenz zum Thema “2017-Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog“ und bedankte sich beim aserbaidschanischen Staatsoberhaupt für die Unterstützung. Der Gast betonte die Wichtigkeit der Teilnahme von Vertretern einzelner Religionen aus verschiedenen Ländern an dieser Konferenz. Abdulaziz Othman Al-Twaijri sprach eine inhaltsreiche Rede von Präsident Ilham Aliyev auf der Konferenz an.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich bei Abdulaziz Othman Al-Twaijri für die freundlichen Worte und wies auf die Bedeutung seiner Teilnahme an der Konferenz und eine inhaltreiche Rede. Der Staatschef äußerte sich lobend über den fairen Ansatz von Abdulaziz Othman Al-Twaijri im armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt.

ISESCO-Generaldirektor sagte, dass die nachhaltigen Entwicklungsprozesse und großartigen Fortschritte, die in Aserbaidschan unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev erzielt wurden, mit großem Interesse sowohl in der islamischen Welt, als auch weit über ihre Grenzen hinaus aufgenommen werden.

Die Seiten unterstrichen die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der ISESCO und zeigten sich zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit sich auch weiterhin fortsetzen und entwickeln wird .

