Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev empfängt stellvertretenden Minister für islamische Angelegenheiten, Daʿwa und Beratung von Saudi-Arabien VIDEO

Baku, 21. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 21. Dezember hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev den stellvertretenden Minister für islamische Angelegenheiten, Daʿwa und Belehrung des Königreichs Saudi-Arabien, Tawfiq bin Abdulaziz Al-Sudairi, zum Gespräch empfangen, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC.

Tawfiq bin Abdulaziz Al-Sudairi bedankte sich beim aserbaidschanischen Staatsoberhaupt für die Unterstützung bei der Organisation der internationalen Konferenz in Baku zum Thema "2017-Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog".

Tawfiq bin Abdulaziz Al-Sudairi erinnerte an seinen Besuch in Aserbaidschan im Jahre 1998 mit großem Respekt sowie an sein Treffen mit dem Nationalleader Heydar Aliyev. Er wies darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verflossenen Jahren sehr entwickelt haben. Sowohl der König von Saudi-Arabien, als auch das saudische Volk hat sehr große Sympathie für den aserbaidschanischen Präsidenten und legen großen Wert auf die Freundschaft mit dem aserbaidschanischen Volk, sagte der Gast.

Er sprach die schnelle Entwicklung von Aserbaidschan in allen Bereichen für die zwanzig Jahre seit seinem ersten Besuch in unserem Land an und wies darauf hin, dass es dank einer erfolgreichen Politik unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev möglich wurde.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die freundlichen Worte und zeigte sich zufrieden, dass Saudi-Arabien auf der internationalen Konferenz "2017-Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog" in Baku durch eine hochrangige Delegation vertreten ist.

Der Staatschef sprach hohen Entwicklungsstand der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern an und erinnerte an seinen offiziellen Besuch in Saudi-Arabien.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass der aserbaidschanische Staat und das aserbaidschanische Volk die Tatsache, dass Saudi-Arabien keine Beziehungen zu Armenien, das die aserbaidschanischen Gebiete besetzt, die muslimische Monumente und Moscheen zerstört haben, aufgenommen hat, sehr hoch einschätzen.