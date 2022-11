Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft seinen usbekischen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev in Samarkand

Samarkand, 10. November, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 10. November ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Rahmen seines Besuchs in Usbekistan mit dem Präsidenten dieses Landes, Shavkat Mirziyoyev, in Samarkand zusammengetroffen, wie AZERTAC mitteilte.

Bei dem Treffen wurden Meinungen über die Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern ausgetauscht. Insbesondere wurden die im Rahmen des Staatsbesuchs von Präsident Ilham Aliyev in Usbekistan durchgeführten Arbeiten angesprochen und die diesbezügliche Tätigkeit der zwischenstaatlichen Kommission wurde hervorgehoben.

Bei dem Treffen wurde über positive Ergebnisse in Richtung der Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen im Bereich Maschinenbau gesprochen. Darüber hinaus wurden Fortschritte in den Bereichen Baumwollbau und Textilindustrie, Pharmazeutik und Energie sowie das erfolgreiche Kooperationsprojekt zwischen den beiden Ländern im Bereich der Seidenraupenzucht angesprochen. Zudem wurde betont, dass Ende dieses Jahres ein interregionales Forum stattfinden wird, um die Zusammenarbeit zwischen den Regionen beider Länder zu fördern. Als positives Ereignis im Rahmen dieses Forums wurde die Unterzeichnung von Vereinbarungen über die Aufnahme brüderlicher Beziehungen zwischen einer Reihe von Städten beider Länder hervorgehoben. Die Seiten wiesen darauf hin, dass diese Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan leisten werden.

Die Staatsoberhäupter betonten auch die Bedeutung der Entwicklung der Zusammenarbeit im humanitären Bereich sowie auf dem Gebiet der Kultur zwischen den beiden Ländern und wiesen auf die Bedeutung der Organisation der Gastspiele hin.

Im Laufe des Gesprächs wurde betont, dass die Abhaltung des IX. Gipfeltreffens der Organisation Türkischer Staaten in der Stadt Samarkand eine große historische und symbolische Bedeutung hat. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der Abhaltung des ersten Gipfeltreffens in dieser historischen Stadt nach der Namensänderung der Organisation.